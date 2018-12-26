Раде рекомендуют изменить ответственность за нарушения в финансировании партий

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финподдержки политическим партиям и их финансовой отчетностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели соответствующий проект закона №8597 на очередном заседании 19 декабря.

Во время обсуждения отмечалось, что целью проекта является создание на законодательном уровне возможности для оптимизации процедуры ежеквартального отчета партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финхарактера, урегулирование процедуры рассмотрения административных дел об административных правонарушениях в судах и тому подобное.

"Члены комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит установить эффективные, пропорциональные и действенные санкции за нарушения в сфере финансирования партий, решить проблему единообразного применения норм закона и обеспечить неотвратимость административной ответственности за административные правонарушения", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле проект закона №8597 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финансовой поддержки политическим партиям и их финансовой отчетностью" внесли в парламент.

Как писало РБК-Украина, в декабре по результатам анализа отчетов политических партий за третий квартал 2018 года Национальные агентство по предотвращению коррупции утвердило 102 вывода.

Добавим также, в госбюджете-2018 предполагалось, что 75% выделенных НАПК средств направят на финансирование партий.