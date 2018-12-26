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Раді рекомендують змінити відповідальність за порушення у фінансуванні партій

Новини » Політика    26.12.2018 - 12:51
Раді рекомендують змінити відповідальність за порушення у фінансуванні партій
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінпідтримки політичним партіям та їх фінансовою звітністю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули відповідний проект закону №8597 на черговому засіданні 19 грудня.

Під час обговорення зазначалося, що метою проекту є створення на законодавчому рівні можливості для оптимізації процедури щоквартального звітування партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінхарактеру, врегулювання процедури розгляду адміністративних справ про адмінправопорушення у судах тощо.

"Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дозволить встановити ефективні, пропорційні та дієві санкції за порушення у сфері фінансування партій, розв’язати проблему однакового застосування норм закону та забезпечити невідворотність адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні проект закону №8597 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичних партій і їх фінансової звітності" внесли до парламенту.

Як писало РБК-Україна,  у грудні за результатами аналізу звітів політичних партій за третій квартал 2018 року Національні агентство з питань запобігання корупції затвердило 102 висновки.

Додамо також, у держбюджеті-2018 передбачалося, що 75% виділених НАЗК коштів спрямують на фінансування партій.

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