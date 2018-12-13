НАПК утвердило 102 вывода относительно финансирования партий

Фото: НАПК (УНИАН)

Из 102 заключений только 12 являются выводами по отчету политических партий, которые осуществляли деятельность в отчетном периоде

По результатам анализа отчетов политических партий за третий квартал 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило 102 заключения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, из 102 заключений только 12 являются выводами по отчету политических партий, которые осуществляли деятельность в отчетном периоде. Всего за третий квартал 2018 года в НАПК поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Выводы по политических партий "Обновленная Украина", "Партия единомышленников" и "Новая демократия" содержат информацию о нарушениях установленного порядка или сроков представления Отчета политической партии, за что предусмотрена ответственность по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Выводы о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2018 года подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности.

Отметим, ранее НАПК пригласило народных депутатов Гергия Логвинского и Сергея Дунаева и еще пятерых местных депутатов и чиновников прибыть для дачи объяснений.

Депутаты и чиновники должны предоставить Нацагентству объяснения по поводу своих деклараций. После получения объяснений НАПК, в случае наличия оснований, составит в отношении них протоколы об административных правонарушениях.