Раде предлагают изменения по ответственности за нарушения в финансировании партий

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров предлагает парламенту принять законопроект, которым предусматривается совершенствование порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финансовой поддержки политическим партиям. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, проект закона №8597 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финансовой поддержки политическим партиям и их финансовой отчетности" был зарегистрирован в Раде 13 июля.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству. Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР.

Напомним, в мае в НАПК сообщили, что больше всего взносов в 2017 году от физических и юридических лиц на финансирование уставной деятельности получила партия Всеукраинское объединение "Батькивщина". Так, "Батькивщина" получила в свою поддержку более 9,2 млн грн, из которых 7,2 млн грн - это взносы от физических лиц, а 2 млн грн - пожертвования от юрлиц.