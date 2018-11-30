В Раде реально голосует лишь 200 депутатов, - КИУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего за 4 года состоялось 15 тысяч голосований

За 4 года работы Верховной рады Украины 8-го созыва только 217 народных депутатов приняли участие по крайней мере в половине голосований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Как отмечается, в парламенте есть несколько десятков политиков, которые не голосуют почти никогда.

Так, 21 народный депутат принял участие лишь в 5% голосований ВРУ.

Зато лидером по количеству голосований является Иван Спорыш с БПП, который принял участие в 99% голосований.

"Политики активно работали в начале каденции. В 2014-2015 годах один депутат в среднем участвовал в 55% голосований, в 2016-м - в 53%, в 2017-м - 41%, в 2018 - в 40%", - говорится в сообщении.

Также в КИУ отмечают, что в парламенте есть несколько десятков "мертвых душ", которые могут считаться депутатами лишь условно.

"Речь идет о политиках, которые системно не принимают участия в голосованиях Рады. При этом, согласно закону, участие в голосованиях является обязанностью народных депутатов. Значительная часть политиков оправдывают свое бездействие пребыванием в оппозиции. Однако, они должны это доказывать не игнорированием голосований, а голосованием "против", что является доступным для всех народных депутатов", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего за четыре года произошло 15 тысяч голосований.

Ранее в КИУ сообщали, что все заседания Верховной рады Украины в ноябре посетили лишь 84 депутата.

Согласно исследованию гражданской сети "Опора", за 4 года работы 8-го созыва Верховной рады в среднем украинский депутат пропустил каждое пятое голосование.

Также "Опора", проанализировав 4 года работы Верховной рады 8-го созыва, признала самым эффективным законотворцем президента Украины Петра Порошенко.