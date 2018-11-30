У Раді реально голосує лише 200 депутатів, - КВУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього за 4 роки відбулося 15 тисяч голосувань

За 4 роки роботи Верховної ради України 8-го скликання лише 217 народних депутатів взяли участь принаймні у половині голосувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет виборців України.

Як зазначається, у парламенті є кілька десятків політиків, які не голосують майже ніколи.

Так, 21 народний депутат взяв участь лише в 5% голосувань ВРУ.

Натомість лідером за кількістю голосувань є Іван Спориш із БПП, який взяв участь в 99% голосувань.

"Найактивніше політики працювали на початку каденції. У 2014-2015 роках один депутат у середньому брав участь у 55% голосувань, у 2016-му - в 53%, у 2017-му - 41%, у 2018 - в 40%", - йдеться у повідомленні.

Також у КВУ зазначають, що у парламенті є кілька десятків "мертвих душ", які можуть вважатися депутатами лише умовно.

"Мова йде про політиків, які системно не беруть участі в голосуваннях Ради. При цьому, відповідно до закону, участь в голосуваннях є обов’язком народних депутатів. Значна частина політиків виправдовують свою бездіяльність перебуванням в опозиції. Однак, вони мали б це доводити не ігноруванням голосувань, а голосуванням "проти", що є доступним для всіх народних депутатів", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього за чотири роки відбулося 15 тисяч голосувань.

Раніше в КВУ повідомляли, що всі засідання Верховної ради України в листопаді відвідали лише 84 депутати.

Згідно із дослідженням громадянської мережі "Опора", за 4 роки роботи 8-го скликання Верховної ради у середньому український депутат пропустив кожне п’яте голосування.

Також "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка.