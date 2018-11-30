ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Раді реально голосує лише 200 депутатів, - КВУ

Новини » Політика    30.11.2018 - 13:25
У Раді реально голосує лише 200 депутатів, - КВУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього за 4 роки відбулося 15 тисяч голосувань

За 4 роки роботи Верховної ради України 8-го скликання лише 217 народних депутатів взяли участь принаймні у половині голосувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет виборців України.

Як зазначається, у парламенті є кілька десятків політиків, які не голосують майже ніколи.

Так, 21 народний депутат взяв участь лише в 5% голосувань ВРУ.

Натомість лідером за кількістю голосувань є Іван Спориш із БПП, який взяв участь в 99% голосувань.

"Найактивніше політики працювали на початку каденції. У 2014-2015 роках один депутат у середньому брав участь у 55% голосувань, у 2016-му - в 53%, у 2017-му - 41%, у 2018 - в 40%", - йдеться у повідомленні.

Також у КВУ зазначають, що у парламенті є кілька десятків "мертвих душ", які можуть вважатися депутатами лише умовно.

"Мова йде про політиків, які системно не беруть участі в голосуваннях Ради. При цьому, відповідно до закону, участь в голосуваннях є обов’язком народних депутатів. Значна частина політиків виправдовують свою бездіяльність перебуванням в опозиції. Однак, вони мали б це доводити не ігноруванням голосувань, а голосуванням "проти", що є доступним для всіх народних депутатів", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього за чотири роки відбулося 15 тисяч голосувань.

Раніше в КВУ повідомляли, що всі засідання Верховної ради України в листопаді відвідали лише 84 депутати.

Згідно із дослідженням громадянської мережі "Опора", за 4 роки роботи 8-го скликання Верховної ради у середньому український депутат пропустив кожне п’яте голосування.

Також "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка.

Порошенко вніс у Раду закон про участь у Розширеній частковій угоді про спорт Більше 160 нардепів пропонують перейменувати Дніпропетровську обл. на Січеславську
Новини України нардепВерховна Радаголосование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся