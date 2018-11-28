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За 4 роки роботи Ради український депутат у середньому пропустив кожне 5 голосування

Новини » Політика    28.11.2018 - 10:40
За 4 роки роботи Ради український депутат у середньому пропустив кожне 5 голосування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи понад 6 млн 300 тис. разів висловлювали свою позицію під час голосувань

За 4 роки роботи 8-го скликання Верховної ради у середньому український депутат пропустив кожне п’яте голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження громадянської мережі "Опора".

Як зазначається, за цей період українські парламентарі понад 6 мільйонів 300 тисяч разів висловлювали свою позицію під час голосувань - а це майже 15 тисяч голосувань на одного депутата.

"У середньому український депутат пропустив кожне п’яте голосування, у третині випадків взагалі "не голосував", а під час двох із п'яти голосувань натискав кнопку "за". Натомість лише один раз зі ста натискав "проти", а ще у семи відсотках випадків "утримувався"", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, попри опозиційну риторику багатьох політичних сил, українські парламентарі не висловлюють таку свою позицію під час голосувань у сесійній залі, наголошують в організації.

За 4 роки роботи Ради український депутат у середньому пропустив кожне 5 голосуванняНагадаємо, громадянська мережа "Опора", проаналізувавши 4 роки роботи Верховної ради 8-го скликання, визнала найефективнішим законотворцем президента України Петра Порошенка.

Як зазначається, 81% ініційованих президентом законопроектів урешті стали законами.

На рекламу шість парламентських партій збільшили більш ніж вдвічі - до 201 млн гривень - витрати у третьому кварталі порівняно з першим кварталом, а найбільше витрачає коштів на рекламу "ВО "Батьківщина".

Найефективнішим законотворцем за 4 роки роботи Ради став президент, - "Опора" Парубій передав президенту Європарламенту звернення Ради про акт агресії РФ
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