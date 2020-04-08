ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассмотрят закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы

Новости » Политика     08.04.2020 - 09:46
В Раде рассмотрят закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данный законопроект глава государства внес в Раду в конце января

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 8 апреля, рассмотрит законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0032 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам". Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте ВР.

Так, заседание комитета начнется в 11:30. Оно будет проходить в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам (р.№0032, президент Украины)", - сказано в повестке дня.

Напомним, законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 января.

Как писало РБК-Украина, глава государства также предлагает парламенту присоединиться к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.

Добавим, сегодня комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрит отчет Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания за прошлый год. Кроме того, члены комитета рассмотрят законодательные предложения, направленные на господдержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма и информационной сферы в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

В ВР заслушают отчет Нацрады по вопросам телевидения за 2019 год ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом
Новости Украины Владимир ЗеленскийСовет ЕвропыВерховная Радаконвенция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь