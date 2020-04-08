У Раді розглянуть закон Зеленського про ратифікацію однієї з конвенцій Ради Європи

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Даний законопроект глава держави вніс до Ради в кінці січня

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу, 8 квітня, розгляне законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0032 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів". Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікована на сайті ВР.

Так, засідання комітету розпочнеться об 11:30. Воно відбуватиметься у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (р.№0032, президент України)", - сказано в порядку денному.

Нагадаємо, законопроект був зареєстрований у парламенті 31 січня.

Як писало РБК-Україна, глава держави також пропонує парламенту приєднатися до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном.

Додамо, сьогодні комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розгляне звіт Нацради з питань телебачення і радіомовлення за минулий рік. Крім того, члени комітету розглянуть законодавчі пропозиції, спрямовані на державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму та інформаційної сфери у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).