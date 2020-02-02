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Зеленский предлагает Раде ратифицировать одну из конвенций Совета Европы

Новости » Политика     02.02.2020 - 12:23
Зеленский предлагает Раде ратифицировать одну из конвенций Совета Европы
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст соответствующего законопроекта отсутствует на сайте парламента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №0032 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 января. Сейчас его текст отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, глава государства предлагает парламенту присоединиться к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом. Текст соответствующего законопроекта сейчас также отсутствует на сайте ВР.

Так, Зеленский подписал законопроект №0020 "О ратификации договора между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам".

Как писало РБК-Украина, глава государства также одобрил законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики".

Кроме того, Зеленский подписал закон об отсрочке окончательного перехода Верховной Рады Украины на электронный документооборот к осени 2020 года. Сегодня этот закон вступил в силу, но будет введен в действие позднее - в первый день работы третьей сессии парламента.

Президент одобрил ратификацию межправительственного договора с Турцией Зеленский подписал ратификацию договора с Бразилией о взаимной правовой помощи
Новости Украины Владимир ЗеленскийратификацияВерховная Рада
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