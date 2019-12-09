В Раде рассмотрят закон о криминализации незаконной добычи янтаря

Комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования на этой неделе рассмотрит во втором чтении законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря". Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте ВР.

Так, заседание комитета состоится во вторник, 10 декабря, в 14:15.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря (р.№2240, второе чтение)", - сказано в сообщении.

В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240, согласно которому добыча, сбыт, приобретение и перевозку янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 нардепа.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины подал в Верховную раду три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет соответствующих законопроектов.

Добавим также, в конце сентября анонсировалось создание в парламенте рабочей группы по законодательному урегулированию вопросов добычи янтаря.