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В Раде рассмотрят создание ВСК по злоупотреблениям в госбюджете

Новости » Политика     22.04.2020 - 11:10
В Раде рассмотрят создание ВСК по злоупотреблениям в госбюджете
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция СН планирует поддержать соответствующий проект постановления

На внеочередном заседании в пятницу Верховная рада рассмотрит постановление о создании ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, на втором внеочередном заседании 24 апреля ВР может рассмотреть постановление "Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета".

"Инициировали заседание в "Батькивщине", но ряд депутатов из нашей фракции также подписали. В принципе, мы готовы. Это будет сразу после заседания, которое будет по инициативе президента. Да, мы поддержим постановление о создании ВСК. Мы уже определили, кого делегируем в ВСК. Это будет три народных депутата", - сообщила Кравчук.

Напомним, в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания. На одном из заседаний планируется разблокировать подписание двух законов.

Как писало РБК-Украина ранее, нардеп от фракции СН Александр Качура анонсировал, что ВР соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Повестка дня при этом не разглашалась.

На прошлой неделе глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля.

Рада проведет два внеочередных заседания в пятницу, - нардеп Рада соберется в пятницу на внеочередное заседание
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