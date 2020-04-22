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У Раді розглянуть створення ТСК щодо зловживань з держбюджетом

Новини » Політика     22.04.2020 - 11:10
У Раді розглянуть створення ТСК щодо зловживань з держбюджетом
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракція СН планує підтримати відповідний проект постанови

На позачерговому засіданні у п'ятницю Верховна рада розгляне постанову про створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, на другому позачерговому засіданні 24 квітня ВР може розглянути постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету".

"Ініціювали засідання у "Батьківщині", але низка депутатів з нашої фракції також підписали. В принципі, ми готові. Це буде одразу після засідання, яке буде за ініціативи президента. Так, ми підтримаємо постанову про створення ТСК. Ми вже визначили, кого делегуємо до ТСК. Це буде три народні депутати", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання. На одному із засідань планується розблокувати підписання двох законів.

Як писало РБК-Україна раніше, нардеп від фракції СН Олександр Качура анонсував, що ВР збереться на позачергове засідання у п'ятницю, 24 квітня. Засідання має розпочатися після обіду - о 13:00. Порядок денний при цьому не розголошувалася.

Минулого тижня глава фракції СН Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня.

Рада проведе два позачергових засідання у п'ятницю, - нардеп Рада збереться у п'ятницю на позачергове засідання
Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеЄвгенія КравчукДержбюджет
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