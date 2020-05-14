В Раде рассмотрят создание рабочей группы по причинам возникновения лесных пожаров

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также комитет ВР рассмотрит восстановления надлежащего финансирования бюджетных программ по экологии

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит создание рабочей группы по причинам возникновения лесных пожаров. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте ВР.

Заседание состоится в режиме видеоконференции.

"О создании рабочей группы по причинам возникновения лесных пожаров и предотвращению их в будущем", - указано в сообщении.

Кроме того, парламентарии рассмотрят восстановление надлежащего финансирования бюджетных программ по экологии, природопользованию и других предметов ведения комитета, в том числе о необходимости возврата в бюджет статей расходов на осуществление природоохранных мероприятий и управление зоной отчуждения.

Напомним, по состоянию на 13 мая все очаги лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения было преодолены, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас спасатели продолжают ликвидацию очагов лесного пожара в Житомирской области.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде планируют создать совместную рабочую группу для расследования недавних лесных пожаров в Киевской, Житомирской и других областях Украины. Рабочая группа должна выяснить причины возникновения масштабных лесных пожаров и заслушать информацию по выявлению виновников.

Кроме того, глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявлял, что в Житомирской и других областях Украины уже начали восстанавливать поврежденные огнем леса. Восстановление лесов происходит несмотря на карантин.

Автор: Юлия Струк