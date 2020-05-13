Меркель выступила за улучшение отношений с РФ, несмотря на кражу информации хакерами

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту

В среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на кражу информации с ее компьютера российскими хакерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.

"Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки, - ред.) не облегчает ситуацию", - сказала Меркель.

Как писало РБК-Украина, 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что Германия подозревает хакера из РФ во взломе сети парламента и выдала ордер на его арест. Подозреваемым является 29-летний Дмитрий Бадин, которого также разыскивают США.

Кроме этого, в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты из Великобритании, США и Украины.