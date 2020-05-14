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У Раді розглянуть створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж 

Новини » Політика     14.05.2020 - 11:45
У Раді розглянуть створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж 
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також комітет ВР розгляне відновлення належного фінансування бюджетних програм з екології 

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті ВР.

Засідання відбудеться у режимі відеоконференції.

"Про створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж та запобіганню їх у майбутньому", - вказано у повідомленні.

Крім того, парламентарі розглянуть відновлення належного фінансування бюджетних програм з екології, природокористування та інших предметів відання комітету, в тому числі про необхідність повернення до бюджету статей видатків на здійснення природоохоронних заходів та управління зоною відчуження.

Нагадаємо, станом на 13 травня всі осередки лісової пожежі у Чорнобильській зоні відчуження було подолано, розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі рятувальники продовжують ліквідацію осередків лісової пожежі у Житомирській області.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді планують створити спільну робочу групу для розслідування нещодавніх лісових пожеж у Київській, Житомирській та інших областях України. Робоча група має з'ясувати причини виникнення масштабних лісових пожеж та заслухати інформацію щодо виявлення винуватців.

Крім того, очільник Держлісагентства Андрій Заблоцький заявляв, що в Житомирській та інших областях Україні вже почали відновлювати пошкоджені вогнем ліси. Відновлення лісів відбувається попри карантин.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радапожежа
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