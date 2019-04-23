В Раде рассмотрят окончательный вариант "языкового закона" в среду

Заседание профильного комитета, на котором будет обсуждаться окончательный вариант "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" состоится в среду, 24 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

Заседание комитета начнется в 15:00.

"Наша главная задача свести все поправки так, чтобы законопроект не потерял свою логику и структуру, а также чтобы цель, для которой он был внесен, не была искажена", - заявила Подоляк.

По ее словам, в настоящее время нельзя спрогнозировать, сколько именно провалившихся в зале поправок удастся вернуть в текст проекта.

"Речь идет о том, какие поправки переголосовывать, а какие не переголосовывать. К большому сожалению, сегодня я не могу сказать, сколько поправок будет и когда это будет. Вы должны понимать, что мы будем сводить законопроект, чтобы он был логичен. То есть, мы не можем просто налепить туда все, что мы хотим и отнять все, что мы хотим отнять. Поэтому нельзя сказать, сколько поправок это будет. Это будет известно только поздно вечером", - добавила парламентарий.

Нардеп также не исключила, что заседание по обсуждению поправок продлится до поздней ночи. Но утром в четверг нардепы смогут их переголосовать и принять закон.

"Я думаю, что обсуждать будем долго. Принять законопроект в четверг - абсолютно реально", - добавила она.

Напомним, сегодня Рада продолжила рассмотрение поправок ко второму чтению "языкового закона".

Ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрела почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" по состоянию на 11 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Андрей Парубий подчеркнул, что в настоящее время нет рисков не принять "языковой закон". По его словам, большинство парламента поддерживает принятие документа.

Спикер Рады также заявил, что ВР будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля. После завершения рассмотрения поправок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены.