У Раді розглянуть остаточний варіант "мовного закону" у середу

Засідання профільного комітету, на якому обговорюватимуть остаточний варіант "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" відбудеться у середу, 24 квітня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови комітету з питань культури та духовності Ірина Подоляк.

Засідання комітету розпочнеться о 15:00.

"Наше головне завдання звести усі поправки так, аби законопроект не втратив свою логіку і структуру, а також щоб мета, для якої він був внесений, не була спотворена", - заявила Подоляк.

За її словами, наразі не можна спрогнозувати, скільки саме провалених у залі поправок вдасться повернути до тексту проекту.

"Мова йде про те, які поправки переголосовувати, а які не переголосувувати. На превеликий жаль, сьогодні я не можу сказати, скільки поправок буде і коли це буде. Ви маєте розуміти, що ми будемо зводити законопроект, щоб він був логічний. Тобто, ми не можемо просто наліпити туди все, що ми хочемо і відняти все, що ми хочемо відняти. Тому не можна сказати, скільки поправок це буде. Це буде відомо тільки пізно ввечері", - додала парламентар.

Нардеп також не виключила, що засідання з обговорення поправок триватиме до пізньої ночі. Але зранку у четвер нардепи зможуть їх переголосувати та ухвалити закон.

"Я думаю, що обговорювати будемо довго. Прийняти законопроект у четвер - абсолютно реально", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила розгляд поправок до другого читання "мовного закону".

Раніше повідомлялося, що Верховна рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" станом на 11 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій підкреслив, що на даний час немає ризиків не прийняти "мовний закон". За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документу.

Спікер Ради також заявив, що ВР буде голосувати за "мовний закон" у четвер, 25 квітня. Після завершення розгляду поправок повинен зібратися профільний комітет з питань культури і проаналізувати, які правки були провалені.