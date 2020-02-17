В Раде рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс для роста прожиточного минимума

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики на своем заседании рассмотрит правительственный законопроект №2721 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума". Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте ВР.

Так, заседание комитета состоится 19 февраля в 14:30.

"Проект закона о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума (р.№2721, КМУ)", - сказано в документе.

Кроме того, члены комитета рассмотрят два альтернативных проекта к закону правительства о новом трудовом кодексе.

"Проект Трудового кодекса Украины (р.№2410, н.д. Королевская и др.) ... Проект Кодекса Украины о труде (р.№2410-1, н.д. Ю.Тимошенко и др.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде внести изменения в Бюджетный кодекс для создания предпосылок для повышения прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, по словам главы Кабмина Алексея Гончарука, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

Так, прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года, равна 2027 гривнам. Кабинет министров Украины предлагает ВР принять законопроект №2720, который предусматривает повышение прожиточного минимума.