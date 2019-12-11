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Кабмин предлагает Раде законопроект для повышения прожиточного минимума

Новости » Политика     11.12.2019 - 11:59
Кабмин предлагает Раде законопроект для повышения прожиточного минимума
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Оклады бюджетников могут отвязать от прожиточного минимума

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам Гончарука, данный законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - подчеркнул премьер.

Законопроект предлагает дополнить положения Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении окладов для работников бюджетной сферы; работников органов прокуратуры и судов; для военнослужащих.

Фото: проект закона

Напомним, в ноябре Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины пересмотреть прожиточный минимум на 2019 год.

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