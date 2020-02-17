У Раді розглянуть зміни до Бюджетного кодексу для росту прожиткового мінімуму

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики на своєму засідання розгляне урядовий законопроект №2721 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму". Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.

Так, засідання комітету відбудеться 19 лютого о 14:30.

"Проект закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму (р.№2721, КМУ)", - сказано у документі.

Крім того, члени комітету розглянуть два альтернативних проекти до закону уряду про новий трудовий кодекс.

"Проект Трудового кодексу України (р.№2410, н.д. Н.Королевська та ін.)... Проект Кодексу України про працю (р.№2410-1, н.д. Ю.Тимошенко та ін.)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді внести зміни до Бюджетного кодексу для створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, за словами глави Кабміну Олексія Гончарука, законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить в подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням. Кабінет міністрів України пропонує ВР прийняти законопроект №2720, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму.