В Раде рассмотрят будущее Украины в ПАСЕ и отставку Климкина 1 июля

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам в ходе заседание 1 июля рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко в своем Facebook.

Так, Гопко обнародовала повестку дня заседания комитета.

"1. О приостановлении участия Постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам. 2. Об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. 3. Проект постановления об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины (реестр.№10381, ПУ)", - написала глава комитета.

Также нардепы рассмотрят проект постановления о назначении Вадима Пристайко главой МИД (реестр.№10382, ПУ).

Кроме того, комитет в закрытом режиме рассмотрит вопрос обеспечения юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем.

"О подготовке обращения Верховной рады Украины в связи с отказом Российской Федерации выполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25.11.2018, и других политических заключенных", - отметила Гопко.

Напомним, 6 июня Верховная рада Украины не поддержала отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. На голосование поставили два проекта постановлений об увольнении главы МИД, однако за них голосовали менее 150 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами. Так, Климкин предложил отозвать приглашение ассамблеи на внеочередные выборы в Верховную раду Украины.

Подчеркнем, украинская делегация приостановила свое участие в ПАСЕ в знак протеста против возвращения России.