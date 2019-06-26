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ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами

Новости » Политика    26.06.2019 - 19:24
ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Ассамблея вернула делегацию РФ с полными правами

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ПАСЕ.

Как сообщается на заседании в ПАСЕ состоялись дебаты, в результате которых были отклонены большинство правок, предложенных представителями Украины, Грузии, Великобритании и других стран.  За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались. 

В резолюции говорится, что Россия нарушила принципы Совета Европы, однако ограничились лишь пятью требованиями:  отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива; безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы; безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе авиалайнера MH17; приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в РФ, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше; сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства политика Бориса Немцова.

Предложения делегации Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

Кроме того, президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун исключает возможность возвращения российской делегации в ПА НАТО

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