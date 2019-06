ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами

Ассамблея вернула делегацию РФ с полными правами

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов СЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ПАСЕ.

Как сообщается на заседании в ПАСЕ состоялись дебаты, в результате которых были отклонены большинство правок, предложенных представителями Украины, Грузии, Великобритании и других стран. За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались.

В резолюции говорится, что Россия нарушила принципы Совета Европы, однако ограничились лишь пятью требованиями: отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива; безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы; безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе авиалайнера MH17; приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в РФ, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше; сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства политика Бориса Немцова.

Предложения делегации Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

