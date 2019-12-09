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В Раде рассказали, от чего зависит успех реформы децентрализации

Новости » Политика     09.12.2019 - 18:22
В Раде рассказали, от чего зависит успех реформы децентрализации
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков надеется на эффективное завершение реформы

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, от чего зависит успех реформы децентрализации. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба Рады.

Так, Разумков надеется на эффективное завершение реформы децентрализации в Украине.

"Просто реформа никогда не дает результата - нужны люди, которые будут ее имплементировать на местах. Успех реформы децентрализации зависит от людей, которые живут и работают в общинах. Именно от них зависит отсутствие или наличие изменений к лучшему", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, спикер Рады ранее отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

Как писало РБК-Украина, парламент одобрил во втором чтении законопроект №2189 "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей).

Добавим также, в конце ноября в комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства отмечали, что законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти внесут в парламент в ближайшее время.

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Новости Украины децентрализацияВерховная РадаДмитрий Разумков
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