ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, від чого залежить успіх реформи децентралізації

Новини » Політика     09.12.2019 - 18:22
У Раді розповіли, від чого залежить успіх реформи децентралізації
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков сподівається на ефективне завершення реформи

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков розповів, від чого залежить успіх реформи децентралізації. Про це він сказав у ході робочої поїздки до Житомирської області, повідомляє прес-служба Ради.

Так, Разумков сподівається на ефективне завершення реформи децентралізації в Україні.

"Просто реформа ніколи не дає результату - потрібні люди, які будуть її імплементувати на місцях. Успіх реформи децентралізації залежить від людей, які живуть і працюють у громадах. Саме від них залежить відсутність чи наявність змін на краще", - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, спікер Ради раніше зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

Як писало РБК-Україна, парламент схвалив у другому читанні законопроект №2189 "Про внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, областей).

Додамо також, наприкінці листопаду у комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначали, що законопроект про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади внесуть до парламенту найближчим часом.

У Раді можуть створити групу для напрацювання закону про статус УБД для військових ВМС Комітет розгляне заяву Ради про засудження РФ у зв'язку із затриманням Мазура
Новини України децентралізаціяВерховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся