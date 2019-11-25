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В Раде рассказали, когда в парламент внесут изменения в Конституцию по децентрализации

Новости » Политика     25.11.2019 - 17:52
В Раде рассказали, когда в парламент внесут изменения в Конституцию по децентрализации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде также заверили, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в октябре 2020 года

Член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин заявил, что законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти внесут в Раду в ближайшее время. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, члены комитета по вопросам организации госвласти приняли участие в Общем собрании Ассоциации объединенных территориальных общин.

"Отвечая на вопросы представителей Ассоциации, народный депутат (Виталий Безгин, - ред.) сообщил, что в ближайшее время будет внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти и заверил присутствующих, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в октябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в начале ноября заявил, что проведение местных выборов зависит от скорости завершения реформы децентрализации. По его словам, выборы могут состояться раньше, если будет завершена реформа.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский получит предложения по поводу изменений в Конституцию в части децентрализации до 1 декабря 2019 года.

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Новости Украины КонституциядецентрализацияВерховная Рада
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