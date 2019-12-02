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Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации в Украине

Новости » Политика     02.12.2019 - 20:39
Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации в Украине
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе парламента.

По его словам, на сегодняшний день с'появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас с'появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в начале ноября заявил, что проведение местных выборов зависит от скорости завершения реформы децентрализации. По его словам, выборы могут состояться раньше, если будет завершена реформа.

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Новости Украины Дмитрий Разумковдецентрализация
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