В Раде рассказали, когда может заработать налог на выведенный капитал

Фото: Дмитрий Наталуха (РБК-Украина)

Закон хотят принять в этом году

В "Слуге народа" рассчитывают, что закон о налоге на выведенный капитал удастся принять до конца текущего года. Полноценно нововведение может заработать уже с 2021 года.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Нардеп отметил, что во времена коронакризиса многие страны уменьшают налоги для бизнеса в ответ на просьбу предпринимателей.

"Я надеюсь, кстати, что нам удастся запустить до конца года налог на выведенный капитал. Мне кажется, что это тоже будет определенным облегчением", - заявил Наталуха.

Он уточнил, что если Рада примет соответствующие изменения в законодательство до конца 2020 года, налог на выведенный капитал полноценно заработает со следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект о налоге на выведенный капитал рассматривался Верховной радой предыдущего созыва, однако народные депутаты не смогли его принять. Одной из причин была позиция МВФ, который был против закона.