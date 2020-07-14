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В Раде рассказали, когда может заработать налог на выведенный капитал

Киев, Вторник 14 июля 2020 11:01
В Раде рассказали, когда может заработать налог на выведенный капитал
Фото: Дмитрий Наталуха (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Закон хотят принять в этом году

В "Слуге народа" рассчитывают, что закон о налоге на выведенный капитал удастся принять до конца текущего года. Полноценно нововведение может заработать уже с 2021 года.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Нардеп отметил, что во времена коронакризиса многие страны уменьшают налоги для бизнеса в ответ на просьбу предпринимателей.

"Я надеюсь, кстати, что нам удастся запустить до конца года налог на выведенный капитал. Мне кажется, что это тоже будет определенным облегчением", - заявил Наталуха.

Он уточнил, что если Рада примет соответствующие изменения в законодательство до конца 2020 года, налог на выведенный капитал полноценно заработает со следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект о налоге на выведенный капитал рассматривался Верховной радой предыдущего созыва, однако народные депутаты не смогли его принять. Одной из причин была позиция МВФ, который был против закона.

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