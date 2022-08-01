США не воспринимают Россию как врага, - Рахманин
Подавляющая часть населения США воспринимает позицию России как позицию агрессора, врага и страны, которая угрожает их ценностям. В то же время Штаты не чувствуют войну в Украине собственной кожей.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
"Вот поляки чувствуют кожей, прибалты чувствуют кожей, начинают лучше понимать финны, даже в Германии настроения начинают меняться. Но, например, для Франции-Португалии-Испании это бесконечно далеко, для США тем более", - заявил Рахманин.
По словам народного депутата, США играют огромную роль в мировой политике, однако не считают, что развязанная Россией война является войной судного дня. Штаты помогают Украине не проиграть, но не делают достаточно для победы Киева.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Сенат США одобрил резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма. Согласно данным издания The New York Times, Государственный секретарь США Энтони Блинкен опасается этого делать, поскольку это может привести к окончательному разрыву дипломатических отношений.
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