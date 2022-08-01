В Раді розповіли, чи сприймають США Росію як ворога
Переважна частина населення США сприймає позицію Росії як позицію агресора, ворога та країни, яка загрожує їх цінностям. Водночас Штати не відчувають війну в Україні власною шкірою.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.
"Ось поляки відчувають шкірою, прибалти відчувають шкірою, починають це краще розуміти фіни, навіть у Німеччині настрої починають змінюватись. Але, наприклад, для Франції-Португалії-Іспанії це безмежно далеко, для США тим більше", - заявив Рахманін.
За словами народного депутата, США відіграють величезну роль у світовій політиці, однак не вважають, що розв'язана Росією війна, є війною судного дня. Штати допомагають Україні не програти, але не роблять достатньо для перемоги Києва.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сенат США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму. Згідно з даними видання The New York Times, Державний секретар США Ентоні Блінкен побоюється цього робити, оскільки це може призвести до остаточного розриву дипломатичних відносин.
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