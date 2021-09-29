ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Раде рассказали, когда усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 19:52
В Раде рассказали, когда усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", - сказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп.

Он еще раз подчеркнул, что усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно и законопроект наберет конституционное большинство.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в Раде уже на следующей неделе. "Я все же жду следующую парламентскую неделю и уверен, что спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", - добавил депутат.

Напомним, 27 сентября прошло совещание у президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которого Кабмин должен предложить меры для борьбы с подделкой тестов и сертификатов о вакцинации.

Отметим, Минздрав Украины потребовал отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации во вверенных им медучреждениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Коронавирус Вакцинация
NEWS
Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине
Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине
DAILY
"Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС
Вадим ДобровольскийРуководитель проекта "Авто" "Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС