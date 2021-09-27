Зеленский провел совещание по противодействию подделке ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам противодействия пандемии COVID-19. Кабинет министров должен предложить комплексы мер по борьбе с фиктивными COVID-сертификатами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента Украины.

В ближайшее время Кабинет Министров Украины должен предложить комплексы мер для борьбы с фиктивным тестированием и сертификацией о вакцинации против коронавируса.

В частности, как отмечает пресс-служба, министрам необходимо рассмотреть возможности усиление контроля за выполнением всех обязаностей украинцами и иностранцами, которые пересекают границу Украины.