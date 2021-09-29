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У Раді розповіли, коли посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

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Київ, Середа 29 вересня 2021 19:52
У Раді розповіли, коли посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів Фото: Михайло Радуцький, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів найближчими днями. Документи буде поставлений на порядок денний парламенту в терміновому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

"Цей законопроєкт буде прийнятий найближчими днями, оскільки це позачергова річ, тому що це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України", - сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп.

Він ще раз підкреслив, що посилити відповідальність за підробку covid-сертифікатів потрібно терміново і законопроєкт набере конституційну більшість.

За його словами, законопроєкт розглядатиметься в Раді вже наступного тижня. "Я все ж чекаю наступний парламентський тиждень і впевнений, що спікер не буде заперечувати, щоб цей законопроєкт був поставлений на порядок денний терміново", - додав депутат.

Нагадаємо, 27 вересня пройшла нарада у президента України Володимира Зеленського, за підсумками якої Кабмін повинен запропонувати заходи для боротьби з підробкою тестів і сертифікатів про вакцинацію.

Відзначити, МОЗ України зажадав усувати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію у ввірених їм медустановах.

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