У Раді розповіли, коли посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Верховна рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів найближчими днями. Документи буде поставлений на порядок денний парламенту в терміновому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького .

"Цей законопроєкт буде прийнятий найближчими днями, оскільки це позачергова річ, тому що це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України", - сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп.

Він ще раз підкреслив, що посилити відповідальність за підробку covid-сертифікатів потрібно терміново і законопроєкт набере конституційну більшість.

За його словами, законопроєкт розглядатиметься в Раді вже наступного тижня. "Я все ж чекаю наступний парламентський тиждень і впевнений, що спікер не буде заперечувати, щоб цей законопроєкт був поставлений на порядок денний терміново", - додав депутат.