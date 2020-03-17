У Раді розповіли, коли відбудеться наступне позачергове засідання

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак у СН не виключать проведення засідання і на цьому тижні у випадку форс-мажорних обставин

Наступне позачергове засідання Верховної ради планується на наступному тижні. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у випадку форс-мажорних обставин позачергове засідання можуть провести і на цьому тижні.

"Наступне (позачергове засідання, - ред.) можливе на початку наступного тижня, якщо не трапиться якихось форс-мажорів. Тоді ми будемо робити цього тижня", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, Верховна рада може призначити ще кілька міністрів найближчим часом, заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Нардеп підкреслив, що першочерговим з кадрових питань є призначення міністра енергетики.

Як писало РБК-Україна раніше, в ході сьогоднішнього позачергового засідання Верховна рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки. За його призначення проголосували 243 нардепа.

Додамо також, у вівторок нардепи на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. Зокрема, парламентарії схвалили два проекти постанови. Ними передбачаються зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВР.