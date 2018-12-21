В Раде рассказали, когда состоится следующее пленарное заседание

Фото: Оксана Сыроид (РБК-Украина, Виталий Носач)

Утром 15 января запланировано проведение согласительного совета, а затем - пленарное заседание

Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид заявила, что следующее пленарное заседание парламента состоится 15 января 2019 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее объявление замглавы Рады сделала перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания.

"Увидимся 15 января в 10:00 утра", - отметила она.

Напомним, в четверг парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №9419 "О календарном плане проведения десятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва", за него проголосовали 239 парламентариев.

Так, спикер ВР Андрей Парубий с голоса внес правку, согласно которой проведение согласительного совета было перенесено с 14 на 15 января. "Только согласительный не 14, а 15 утром, а затем - сессионный день... 14 января трудно собрать кого-то", - отметил глава парламента.

РБК-Украина также писало, что в последний пленарный день работы ВР в этом году, 21 декабря, пройдет час вопросов к правительству.

Добавим, в ноябре по меньшей мере 77 нардепов "кнопкодавили" 352 раза во время голосований парламента. Так, чаще всего на "кнопкодавстве" ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко", а именно 163 раза; фракции "Народный фронт" - 97 раз и группы "Видродження" - 68 раз.