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В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Новости » Политика    21.12.2018 - 08:51
В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Сегодня пройдет последнее заседание парламента в 2018 году

В Верховной раде Украины сегодня, 21 декабря, пройдет час вопросов к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.  

Согласно повестке дня, после часа вопросов планируется внесение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Также нардепы могут внести изменения в постановление о назначении именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, накануне парламент утвердил календарный план проведения 10-й сессии. Следующая сессионная неделя начнется 15 января 2019 года.

Вчера Верховная рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года. Законом также поручается Кабинету министров до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, ранее Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление группы народных депутатов об отмене моратория на продажу земли.

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Темы: Заседание Рады
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