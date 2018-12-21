В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Сегодня пройдет последнее заседание парламента в 2018 году

В Верховной раде Украины сегодня, 21 декабря, пройдет час вопросов к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Согласно повестке дня, после часа вопросов планируется внесение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Также нардепы могут внести изменения в постановление о назначении именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, накануне парламент утвердил календарный план проведения 10-й сессии. Следующая сессионная неделя начнется 15 января 2019 года.

Вчера Верховная рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года. Законом также поручается Кабинету министров до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, ранее Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление группы народных депутатов об отмене моратория на продажу земли.