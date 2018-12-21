ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, коли відбудеться наступне пленарне засідання

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:30
У Раді розповіли, коли відбудеться наступне пленарне засідання
Фото: Оксана Сироїд (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зранку 15 січня заплановане проведення погоджувальної ради, а потім - сесійне засідання

Віце-спікер Верховної ради України Оксана Сироїд заявила, що наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 15 січня 2019 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне оголошення замголови Ради зробила перед закриттям сьогоднішнього пленарного засідання.

"Побачимося 15 січня о 10 годині ранку", - зазначила вона.

Нагадаємо, у четвер парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №9419 "Про календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання", за нього проголосували 239 парламентарів.

Так, спікер ВР Андрій Парубій з голосу вніс правку, відповідно до якої проведення погоджувальної ради було перенесено з 14 на 15 січня. "Тільки погоджувальну не 14 , а 15 вранці, а потім - сесійний день ... 14 січня важко зібрати когось", - зазначив глава парламенту.

РБК-Україна також писало, що в останній пленарний день роботи ВР у цьому році, 21 грудня, пройде година запитань до уряду.

Додамо, у листопаді щонайменше 77 нардепів "кнопкодавили" 352 рази під час голосувань парламенту. Так, найчастіше на "кнопкодавстві" ловили представників фракції "Блок Петра Порошенко", а саме 163 рази; фракції "Народний фронт" - 97 разів і групи "Відродження" - 68 разів.

У Раду внесли постанову про скасування мораторію на продаж землі Парубій підписав закон про трирічне бюджетне планування
Новини України Верховна Радапленарное заседаниеОксана Сироїд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся