У Раді розповіли, коли відбудеться наступне пленарне засідання

Фото: Оксана Сироїд (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зранку 15 січня заплановане проведення погоджувальної ради, а потім - сесійне засідання

Віце-спікер Верховної ради України Оксана Сироїд заявила, що наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 15 січня 2019 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне оголошення замголови Ради зробила перед закриттям сьогоднішнього пленарного засідання.

"Побачимося 15 січня о 10 годині ранку", - зазначила вона.

Нагадаємо, у четвер парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №9419 "Про календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання", за нього проголосували 239 парламентарів.

Так, спікер ВР Андрій Парубій з голосу вніс правку, відповідно до якої проведення погоджувальної ради було перенесено з 14 на 15 січня. "Тільки погоджувальну не 14 , а 15 вранці, а потім - сесійний день ... 14 січня важко зібрати когось", - зазначив глава парламенту.

РБК-Україна також писало, що в останній пленарний день роботи ВР у цьому році, 21 грудня, пройде година запитань до уряду.

Додамо, у листопаді щонайменше 77 нардепів "кнопкодавили" 352 рази під час голосувань парламенту. Так, найчастіше на "кнопкодавстві" ловили представників фракції "Блок Петра Порошенко", а саме 163 рази; фракції "Народний фронт" - 97 разів і групи "Відродження" - 68 разів.