Почти 80 нардепов "кнопкодавили" на голосованиях Рады в ноябре

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Чаще всего на "кнопкодавстве" ловили представителей фракции БПП - 163 раза

По меньшей мере 77 нардепов "кнопкодавили" 352 раза во время голосований парламента в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное движение "Честно".

Указано, что чаще всего на "кнопкодавстве" ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко", а именно 163 раза; фракции "Народный фронт" - 97 раз и группы "Видродження" - 68 раз.

Фото: перечень всех "кнопкодавов" за ноябрь

В первую пятерку "кнопкодавов" вошли - нардеп от БПП Андрей Шинькович, который за месяц нарушил правило личного голосования 18 раз, Андрей Река от НФ - 17 раз, Александр Бакуменко от БПП - 16 раз, а также Антон Киссе и Антон Яценко от "Видродження"- оба имеют по 15 нарушений за ноябрь.

Подчеркивается, что парламентарии часто "кнопкодавили" в ходе голосования за государственный бюджет.

"Ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы", - напомнили в "Честно".

Напомним, в мае 2016 года в Раду внесли закон, которым предлагалось установить уголовную ответственность за использование карточки другого народного депутата Украины (в том числе дубликата) при регистрации и голосовании с помощью электронной системы. Соответствующий законопроект №4696-1 предлагал наказывать "кнопкодавство" лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

РБК-Украина также писало, что в течение 2017 парламентского года 73 народных депутата были замечены в неличном голосовании на заседаниях ВР. В целом же было зафиксировано 265 случаев "кнопкодавства".