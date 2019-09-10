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Во фракции "Слуга народа" назвали основания роспуска ЦИК

Новости » Политика    10.09.2019 - 19:19
Во фракции "Слуга народа" назвали основания роспуска ЦИК
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вопрос роспуска ЦИК будет рассматриваться профильным комитетом 11 сентября

Главными причинами роспуска состава Центральной избирательной комиссии являются факты бездействия ведомства, а также очень большое количество судебных решений относительно неправомерных решений ЦИК. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Корниенко, представление о роспуске ЦИК будет рассмотрено 11 сентября.

"У меня есть информация. Конечно, это те факты бездеятельности ЦИК, определенные последними судебными решениями, а также очень много судебных решений, которые определяли неправомерность решений ЦИК во время, в первую очередь, парламентской кампании", - заявил Корниенко.

Также нардеп отметил, что члены профильного комитета еще не изучали документ.

"Мы еще не изучали документ. Мы сейчас будем этим полночи заниматься. Утром будет заседание комитета. Согласно процедуре, если Верховная Рада поддержит мотивированное представление президента, то далее в течение 3 дней президент ожидает предложения депутатских фракций и вносит новые кандидатуры ", - добавил нардеп.

Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский передал представление о роспуске ЦИК профильному комитету.

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