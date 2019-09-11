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У Раді розповіли про зміст подання Зеленського щодо розпуску ЦВК

Новини » Політика    11.09.2019 - 10:37
У Раді розповіли про зміст подання Зеленського щодо розпуску ЦВК
Фото: Аліна Загоруйко (facebook.com alina zagoruyko 39)

У поданні вказано, що ЦВК діяла упереджено у ході виборчого процесу

У поданні президента України Володимира Зеленського до Верховної ради з питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії йдеться про 28 рішень ЦВК, які були скасовані судами. Про це заявила заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, нардеп від фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у поданні вказано, що ЦВК діяла упереджено у ході виборчого процесу.

"У поданні мова йде про те, що під час здійснення реєстрації ЦВК діяла упереджено і всупереч принципам виборчого законодавства. Там же наводиться статистика про рішення суддів. Наводиться 28 рішень ЦВК, які були скасовані судами, а дії Центрвиборчкому визнані протиправними", - заявила Загоруйко.

За її словами, також у поданні йдеться про необ'єктивність Центрвиборчкому під час визначення відомостей у автобіографії кандидатів на парламентських виборах.

"Інший блок стосується необ'єктивності ЦВК щодо визначення відомостей автобіографій кандидатів. ЦВК не здійснила жодних дій, які б унеможливили перешкоджанню формуванню волі виборців. Мова йде про те, що у біографіях кандидати могли зазначати різну інформацію. ЦВК дуже часто відходила від принципу об'єктивності, мотивуючи це тим, що в них недостатньо повноважень для перевірки тих чи інших відомостей", - додала парламентар.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що головними причинами розпуску складу Центральної виборчої комісії є факти бездіяльності відомства, а також дуже велика кількість судових рішень з приводу неправомірних рішень ЦВК.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня президент України Володимир Зеленський передав подання про розпуск ЦВК профільному комітету.

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