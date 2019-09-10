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В Раде расскажут об инициативе Зеленского о роспуске ЦИК

Новости » Политика    10.09.2019 - 18:15
В Раде расскажут об инициативе Зеленского о роспуске ЦИК
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В среду в парламенте состоится брифинг для СМИ

В Верховной раде Украины расскажут об инициативе президента Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе парламента.

Так, в пресс-службе отметили, что в среду в 9:45 состоится брифинг для СМИ по представлению президента о роспуске членов ЦИК.

"Александр Качура и Загорулько Алина будут рассказывать об этом документе", - добавили в ВР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Так, представление Зеленского уже передали профильному комитету.

"В Верховную раду поступило представление на увольнение членов ЦИК. Это представление было передано Андрею Клочко в его профильный комитет (по вопросам государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, - ред.)", - сообщили в пресс-службе парламента.

Вероятно роспуск ЦИК аргументирован рядом нарушений на президентских и парламентских выборах.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада назначила нынешний состав Центральной избирательной комиссии 20 сентября 2018 года. Состав ЦИК расширили до 17 участников.

Зеленский просит Раду распустить ЦИК
Новости Украины Владимир ЗеленскийЦентральная избирательная комиссия
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