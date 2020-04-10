В Раде рассказали, сколько предусмотрено на местные выборы в изменениях в бюджет-2020

Изменения в государственный бюджет на местные выборы предусматривают около 1 миллиарда гривен. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Сначала на местные выборы планировалось направить более 2 млрд гривен.

"Если вы говорите о бюджете, который предусмотрен на местные выборы, цифра была 2,2 миллиарда. Сейчас она остается на уровне одного миллиарда", - заявил Разумков.

По его словам, предложения изменений в бюджет еще могут измениться после заседания комитета по вопросам бюджета.

"Это не влияет на проведение выборов. Когда мы выйдем из карантина и будем готовиться к местным выборам, и ВР, и правительство будут готовы обеспечить финансовыми ресурсами проведение местных выборов", - заверил глава парламента.

Напомним, ранее Разумков заявил, что местные выборы однозначно являются вызовом для партии "Слуга народа".

Так, в интервью РБК-Украина первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что на данный момент нет предпосылок к тому, чтобы местные выборы в Украине, назначенные на осень, не состоялись.

К слову, "Слуга народа" внедрит электронный реестр членов партии для предотвращения регистрации фейковых кандидатов на местных выборах.