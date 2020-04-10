У Раді розповіли, скільки передбачено на місцеві вибори у змінах до бюджету-2020

Зміни до державного бюджету на місцеві вибори передбачають близько 1 мільярда гривень. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спочатку на місцеві вибори планувалося направити понад 2 млрд гривень.

"Якщо ви говорите про бюджет, який передбачений на місцеві вибори, цифра була 2,2 мільярда. Зараз вона залишається на рівні одного мільярду", - заявив Разумков.

За його словами, пропозиції змін до бюджету ще можуть змінитись після засідання комітету з питань бюджету.

"Це не впливає на проведення виборів. Коли ми вийдемо з карантину і будемо готуватись до місцевих виборів, і ВР, і уряд будуть готові забезпечити фінансовими ресурсами проведення місцевих виборів", - запевнив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що місцеві вибори однозначно є викликом для партії "Слуга народу".

Так, в інтерв'ю РБК-Україна перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що на цей час немає передумов до того, щоб місцеві вибори в Україні, призначені на осінь, не відбулися.

До слова, "Слуга народу" запровадить електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах.