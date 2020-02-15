"Слуга народа" предотвратит регистрацию фейковых кандидатов в ЦИК

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В партии вводят электронные реестры членов "Слуги народа"

В политической партии "Слуга народа" введут электронный реестр членов партии для предотвращения регистрации фейковых кандидатов на местных выборах. Об этом на партийном съезде заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в партии вводится электронный реестр членства.

"Это будет уставный орган в рамках секретариата. Есть позиция регистратора, который будет отвечать за то, что членство будет учтено. Мы вводим многоуровневый контроль за вступлением в члены партии с помощью реестров открытых данных", - заявил Корниенко

По его словам, во время парламентской избирательной кампании в ЦИК регистрировались люди, которые представлялись членами "Слуги народа".

"Есть ситуации, когда человек может назваться членом партий и пойти в ЦИК подать документы. Такая ситуация была на парламентских выборах. Я думаю, возможно, в зале есть и кандидаты, у которых на округе такое было", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал пять новых кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе, который расположен в Харьковской области.