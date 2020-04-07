Разумков: местные выборы - однозначно вызов для "Слуги народа"

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Рады отметил, что перенос местных выборов достаточно проблематичен

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы однозначно являются вызовом для партии "Слуга народа". Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

Так, Разумков не исключает, что после принятия закона о продаже земли рейтинг партии просядет.

"Возможно (просядет, - ред.)... Сегодня столько новых реалий и новых вызовов под названием "коронавирус" и "мировой экономический кризис",.. страшные события, которые происходят в Европе - Италии, Испании, более 300 тысяч заболевших в Штатах, что на фоне этого обсуждать рейтинги не совсем правильно. У нас есть чем заниматься сегодня в нашей стране", - подчеркнул глава парламента.

Спикер Рады также отметил, что перенос местных выборов достаточно проблематичен с точки зрения законодательства.

"Я слышал такие разговоры (о переносе местных выборов, - ред.) от экспертов, в разных кругах. Но сам этим вопросом не занимался. Перенос выборов достаточно проблематичен, потому что "не бьется", извините за сленг, с Конституцией. Будем смотреть и исходить из того, как будут дальше развиваться события. Я думаю, пока рано это обсуждать", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что местные выборы нельзя сравнивать с парламентскими.

"Надеюсь, партия готовится к выборам. А у меня своей работы выше крыши, я не занимаюсь построением штабов. Местные выборы - это однозначно вызов для партии "Слуга народа", поскольку их нельзя сравнивать с парламентскими. Там голосуют за телевизор, здесь - за конкретных людей. Прямой передачи рейтинга нет", - добавил спикер ВР.

Напомним, в интервью РБК-Украина первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что на данный момент нет предпосылок к тому, чтобы местные выборы в Украине, назначенные на осень, не состоялись.

Как писало РБК-Украина, "Слуга народа" внедрит электронный реестр членов партии для предотвращения регистрации фейковых кандидатов на местных выборах.