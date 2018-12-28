В Раде рассказали о штрафах за отсутствие депутатов в зале

Фото: парламент (РБК-Украина)

Парубий назвал эффективным методом борьбы с депутатами-прогульщиками

Одним из методов борьбы с отсутствием народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной рады могут быть финансовые штрафы. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, среди методов борьбы с низкой посещаемостью депутатов - финансовые штрафы за каждое пропущенное заседание.

"Периодически публикую в газете. Это очень эффективный способ. Последний раз, это было на позапрошлой неделе, когда не проходило решение. Я сказал, что за 5 минут в зале не будет кворума, я опубликую в "Голосе Украины" каждого, кто отсутствовал на этой сессии", - заявил Парубий.

По его словам, подобная практика призывания депутатов до голосования применяется в других странах.

"В течение 5 минут, все, кого не было, прибежали в сессионный зал и работа пошла успешно. Конечно, этот призыв не делает чести украинскому парламенту. Хотя, эта практика есть в американском конгрессе. Есть сигнал, который дает во все кабинеты депутатов, чтобы они собрались, дает время. У нас нет такой системы. Приходится предупреждать и приглашать депутатов в зал", - добавил он.

Напомним, по словам Парубия, за год работы Верховной рады народные депутаты успели принять 158 законов.

Вместе с тем, в Комитете избирателей Украины назвали наименее производительных депутатов Верховной рады в соответствии с количеством принятых поданных ими законопроектов.

"Наименее продуктивным депутатом ВР является внефракционный Евгений Мураев. За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят. В списке наименее продуктивных политиков также члены "Оппозиционного блока" Юрий Солод (подано 111/ принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0)", - отметили в КИУ.