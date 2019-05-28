В Раде рассказали, как решат вопрос публичных закупок для выборов в ВР

Вопрос публичных закупок для досрочных парламентских выборов может быть решен без внесения изменений в закон "О публичных закупках". Об этом заявил глава подкомитета комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат отметил, что правовой механизм осуществления закупок нардепы попытаются найти на рабочем совещании совместно с представителями Центризбиркома.

"Проводить тендеры в условиях внеочередных выборов не является возможным. Со своей стороны я слышал позицию Кубива и Максима Нефьодова о том, что данная проблема решается путем изменения одной строки приказа МЭРТ. Я сегодня буду говорить с руководством ВРУ. Мы должны взять под свой контроль ситуацию. Мы должны позвать в парламент представителей АП, ЦИК и Кабмина и принять решение", - заявил Сидорович.

Парламентарий отметил, что совещание с ЦИК может состояться в среду.

"Я убежден, что вопрос можно решить. Внесение таких изменений в закон о публичных закупках может быть открытием ящика Пандоры. От закона ничего не останется. Если есть возможность решить вопрос без внесения изменений в закон о публичных закупках - это нужно делать. Поэтому созываем рабочее совещание", - сказал он.

Напомним, ЦИК инициировал создание рабочей группы по разработке правового механизма проведения выборов в Раду. Глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что в рабочей группе могут принять участие представители профильных министерств, народные депутаты, а также представители государственного казначейства.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам. В ведомстве заявили, что самая сложная процедура - вопрос изготовления избирательных бюллетеней. В частности, бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах.