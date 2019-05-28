У Раді розповіли, як вирішать питання публічних закупівель для виборів у ВР

Питання публічних закупівель для дострокових парламентських виборів може бути вирішено без внесення змін до закону "Про публічні закупівлі". Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат наголосив, що правовий механізм здійснення закупівель нардепи спробують знайти на робочій нараді спільно з представниками Центрвиборчкому.

"Проводити тендери в умовах позачергових виборів є неможливо. Зі свого боку я чув позицію Кубіва та Максима Нефьодова про те, що дана проблема вирішується шляхом зміни одного рядка наказу МЕРТ. Я сьогодні буду говорити з керівництвом ВРУ. Ми маємо взяти під свій контроль ситуацію. Ми маємо покликати до парламенту представників АП, ЦВК та Кабміну та прийняти рішення", - заявив Сидорович.

Парламентар зазначив, що нарада з ЦВК може відбутись у середу.

"Я переконаний, що питання можна вирішити. Внесення таких змін до закону про публічні закупівлі може бути відкриттям скриньки Пандори. Від закону нічого не залишиться. Якщо є можливість вирішити питання без внесення змін до закону про публічні закупівлі - це потрібно робити. Тому скликаємо робочу нараду", - сказав він.

Нагадаємо, ЦВК ініціювала створення робочої групи з розробки правового механізму проведення виборів у Раду. Глава ЦВК Тетяна Сліпачук відзначила, що в робочій групі можуть взяти участь представники профільних міністерств, народні депутати, а також представники державного казначейства.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК бачить кілька критичних загроз у процесі підготовки до дострокових парламентських виборів. У відомстві заявили, що найскладніша процедура - питання виготовлення виборчих бюлетенів. Зокрема, бюлетенів потрібно буде виготовити в два рази більше, ніж на президентських виборах.