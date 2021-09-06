В Раде оценили шансы принятия закона об олигархах
В Верховной раде Украины оценили шансы принятия закона об олигархах. Вероятность его принятия очень высокая.
Об этом рассказал заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для РБК-Украина.
По его словам, где-то более 1300 поправок подано к этому законопроекту.
"Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высокая", - считает он.
Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".
Напомним, в "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законы об олигархах и налоги.
Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.