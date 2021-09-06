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В Раде оценили шансы принятия закона об олигархах

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 09:18
В Раде оценили шансы принятия закона об олигархах Фото: в парламенте оценили шансы принятия закона об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Верховной раде Украины оценили шансы принятия закона об олигархах. Вероятность его принятия очень высокая.

Об этом рассказал заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для РБК-Украина.

По его словам, где-то более 1300 поправок подано к этому законопроекту.

"Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высокая", - считает он.

Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законы об олигархах и налоги.

Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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