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В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законы об олигархах и налогах

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Понедельник 12 июля 2021 21:38
В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законы об олигархах и налогах Фото: нардеп Василий Мокан (facebook.com/MokanV)
Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада рассмотрит закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах в начале следующей сессии. Тогда же состоится голосование за законопроект №5600 об изменениях ставок налогообложения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

По его словам, на заседании фракции "Слуга народа" нардепы обсудили подготовку законопроекта №5600 ко второму чтению.

"Но он запланирован не на сейчас, на этой неделе он рассматриваться не будет, в четверг только заканчивается 14-тидневный срок подачи поправок. Эта сессия заканчивается 16 июля. Поэтому, когда он будет рассматриваться - или уже осенью, или в каком-то внеочередном формате - вопрос открытый. Скорее всего, второе чтение законопроекта №5600 и о т.н. олигархов будут вынесены уже в начале следующей сессии", - заявил Мокан.

Нардеп добавил, что сейчас по законопроекту №5600 ведутся переговоры. В частности, по администрированию налогов, со строительной отраслью, с аграриями, с органами местного самоуправления.

"Были определены коммуникаторы по этим направлениям, чтобы поправками ко второму чтению можно было усовершенствовать и максимально снять проблемные вопросы", - сообщил Мокан.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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олигархи Слуга народа Закон Верховная рада
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